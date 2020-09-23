Убийца Джона Леннона принес извинения Йоко Оно

Марк Чепмен, который убил участника группы The Beatles Джона Леннона 40 лет назад, впервые извинился перед его вдовой Йоко Оно.

Чепмен назвал свой поступок "довольно жутким и подлым". По его словам, он убил музыканта, так как тот был "очень, очень известен". Чепмен также искал славы и назвал себя "эгоистом", сообщает Lenta.ru

8 декабря 1980 года Марк Чепмэн несколько раз выстрелил в участника британской группы The Beatles недалеко от входа в здание "Дакота", где тот жил со своей супругой Йоко Оно. Позже музыкант скончался в больнице.

Суд приговорил убийцу к пожизненному заключению с правом прошения о помиловании через 20 лет. Он отбывает наказание в тюрьме строгого режима "Вэнде" в штате Нью-Йорк.