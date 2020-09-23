23 Сентября 2020
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Экономика В России
новостройка, жилье (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

Эксперты спрогнозировали рост цен на 15% на новостройки к концу года

Новостройки в России по итогам текущего года подорожают на 12–15%.

по словам участников рынка недвижимости, с начала года этот показатель уже вырос на 8%. Сегодня средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке недвижимости в городах-миллионниках составляет 80,4 тыс. руб., что на 3% выше, чем месяц назад.

Причины, по которым дорожают новостройки - высокий спрос, вызванный программой льготной ипотеки под 6,5% и выход на рынок россиян, которые решили снять накопления с банковских вкладов и вложить в недвижимость.

Кроме того, цены растут в связи с переходом отрасли на новые правила проектного финансирования стройки и продажи квартир через эскроу-счета, пишут "Известия".

Ранее прогнозировалось, что до конца текущего года цены на жилье в новостройках в России могут вырасти на 10–20%, говорят риэлторы страны.

Причина тому - снижение ипотечных ставок. Так, средняя ставка по ипотеке к концу 2020 года может опуститься ниже 8%. Кроме того, сейчас действует госпрограмма субсидирования ипотеки на первичное жилье до 6,5%.

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Эксперты спрогнозировали рост цен на 15% на новостройки к концу года

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Теги: новостройки, жилье, квартиры



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