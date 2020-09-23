Нацпроекту дали осетров. Наталья Комарова в прямом эфире решала экопроблемы Югры

В Югре в прямом эфире обсудили реализацию нацпроекта "Экология". Губернатор Наталья Комарова проверила, насколько регион готов к раздельному сбору мусора, узнала, какие проекты реализуют общественные активисты, а также предложила создать "экомагазин, на площадке которого объединились бы потребности и возможности". Подробности – в материале Накануне.RU.

Всего югорский портфель нацпроекта "Экология" состоит из шести региональных программ. Общий объем финансирования до 2024 года – 23,1 млрд руб.

Так, нацпроект предусматривает сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма.

Один из показателей выполнения этой программы – количество выпущенной молоди сибирского осётра. Если в 2019 было выпущено 4,3 млн особей, то в 2020 по плану – 5,3 млн, а фактически будет 6,2 млн. И в этот день в Обь выпустили очередную партию мальков, "операцию" показали в прямом эфире. Глава Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Иван Матаев отметил, что реку пополнили более 8 тыс. особей.

"Мы работаем по принципу "Граждане заказали – власти сделали", – прокомментировала Наталья Комарова. – В округе все – рыбаки, водоёмы должны быть полны рыбы. Нужно не нанести вреда популяции и не допустить исчезновения. Важно найти такие решения, чтобы не было экологических проблем. Дай Бог, чтобы все мальки прижились".

А с 2022 года в рамках регионального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" предусмотрено создание трёх особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения: "Реполовский кедровый бор", "Тундринский кедровый бор", "Ягельный". Это позволит поддержать численность редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных на текущем уровне.

"Особо охраняемые территории – это та страховка, которая позволит в будущем при необходимости восстановить популяцию того или иного вида растений и животных на территории всего региона", – поясняет глава Природнадзора Югры Сергей Пикунов.

ООПТ также позволят развивать и объекты инфраструктуры для экологического туризма протяженностью 6,2 км. Но и результаты работы по этому направлению в Югре уже есть. "Флагманом" выступает парк "Кондинские озёра", где такая работа ведётся ещё с 1990-ых. Популярны в регионе и "туры выходного дня", а также исследование природы.

Представитель парка, расположенного вблизи Саранпауля (Берёзовский район), рассказала в ходе онлайн-встречи о манящих туристов чистоте и красоте природы Приполярного Урала. Она особо отметила труднодоступность стартовой точки походов – Саранпауля – нужны дополнительные авиарейсы и увеличение водной навигации.

"Сопоставьте расписание авиарейсов на 2019 год и своё туристическое предложение. В случае необходимости будем решать. Что касается водной навигации, нужно обсудить это с руководством перевозчика. Обращаю внимание руководства департамента транспорта на запрос. Нужно обсчитать каждый дорожный вариант", – сразу же поручила Наталья Комарова.

Особый вопрос – инфраструктура экотроп Югры и, опять же, их транспортная доступность. Эту тему в разговоре с губернатором поднял руководитель центра экспедиций "Дикий Север" Евгений Свитов.

"Объявлен федеральный конкурс на создание инфраструктуры для въездного туризма, будут гранты. С 2021 года и у нас в окружной программе будет такая же мера", – с ходу ответила Наталья Комарова, продемонстрировав детальное погружение в повестку.

Особое внимание в рамках реализации нацпроекта "Экология" уделяется сохранению лесов – следующей региональной программе. К 2024 году должен быть обеспечен баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%.

По состоянию на начало реализации нацпроекта (2018 год) отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений в регионе составляло 58,8%. В развитие лесоперерабатывающего комплекса, в котором трудятся 2,4 тыс. югорчан, уже инвестировано более 1,8 млрд руб. Объём отгруженных изделий из дерева вырос на 1,6%.

"Эффективность в вопросах здоровой окружающей среды – важнейший приоритет. Бережливые технологии востребованы в реализации любой природоохранной инициативы", – обозначила Наталья Комарова.

Автор проекта "90 кедров Югры" Ирина Логвиненко в ходе прямого эфира внесла несколько предложений о том, как привлечь к лесопосадке всё больше людей.

"Есть два предложения. В Сургуте есть "Единый день посадки деревьев". Предлагаю массово внедрить его во всех городах. Мы узнали, что 19 сентября будет шесть субботников. Экологи-организаторы, как оказалось, незнакомы друг с другом и организуют мероприятия сами. Надо их перезнакомить. Я могла бы организовать экофорум для обмена опытом. Единственное, о чём мы просим Вас или администрацию – предоставить нам на безвозмездной основе площадку", – сказала экоактивист.

Губернатор тоже полагает, что неправильно создавать много разных площадок – это "размывает" ресурсы. "Обращаю внимание правительства на запрос из Сургута. Постараемся в уже открытых проектах запустить новые направления. Уже высажен 1,7 млн саженцев кедра. В этом участвуют нефтяные компании. Всего мы в рамках федерального проекта высадим 28 млн деревьев на площади в 7,7 тыс. га. Восстановление идёт в соотношении 1:1", – ответила Наталья Комарова на поступившее в ходе прямого эфира обращение.

В 2021 году, по словам Комаровой, в Югре будет высажено 28 млн деревьев. Это один из самых высоких показателей по стране. Как рассказала Ирина Логвиненко в беседе с Накануне.RU, в Югре хорошими темпами идёт восстановление лесов и деревьев в городской черте. "Во многих муниципальных образованиях Югры каждую осень проходит единый день посадки деревьев – жители городов и посёлков высаживают десятки тысяч кустарников и деревьев на территории школ, детских садов и новых микрорайонов", – рассказала активист.

К 2024 году в Югре будут проведены лесовосстановительные мероприятия на площади в 145 тыс. га. Ежегодно будет высаживаться 4,5 млн лесных растений. Таким образом, общая площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения вырастет до на 4 тыс. 373 га.

Следующая программа нацпроекта – создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Она подразумевает ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления.

Один из примеров, приведённых в прямом эфире – рекультивация мусорного полигона в посёлке Фёдоровский (Сургутский район), где ранее была незаконная свалка высотой 7 м. Губернатору предложили несколько вариантов развития территории.

"Предложения общественников по развитию территории ещё не изучали, рекультивация закончилась только в этом году. Обсудим, как можно использовать участок дальше", – сказал глава района Андрей Трубецкой, которого глава региона поблагодарила за экономию бюджетных денег в рамках рекультивации.

В рамках программы к 2024 году в Югре также запланирован ввод пяти межмуниципальных полигонов на условиях концессионных соглашений. Они появятся в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах. Строительство и ввод в эксплуатацию полигонов общей мощностью 555 тыс. т в год позволит региону выполнить установленные по национальному проекту "Экология" показатели по доле в 60% мусора, направляемого на обработку.

"Все отходы должны поступать в специальные места, – комментирует глава Природнадзора Югры Сергей Пикунов. – Если так не происходит, это проблема организации процесса. Первым у нас ликвидировали закрытый полигон-свалку в Фёдоровском. Ещё четыре таких же в границах городов предстоит "закрыть".

Ещё одна региональная программа нацпроекта "Экология" направлена на сохранение уникальных водных объектов.

В Югре в 2019 году проведено 149 мероприятий по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов водных объектов, в мероприятия по очистке берегов водных объектов за год были вовлечены 25 тыс. человек.

Глава Природнадзора региона Сергей Пикунов отмечает, что если произошло восстановление водного объекта, то надо восстановить и рыбу:

"Югорчане говорят: "Когда у нас на столе появится осётр?" Его сначала надо из "Красной книги" вывести. Такие вот простые задачи поставили и работаем. Показали выпуск в реку. В этом году 6 млн мальков в бассейне выпустили. Через шесть-восемь лет, когда они станут половозрелыми, осётр выйдет из "Красной книги" РФ и Югры. Популяция диких осетров также нуждается в восстановлении, сейчас их осталось мало. Компенсировать надо то, что находится под угрозой".

Следующая программа – снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов ("Чистая страна").

По планам, до конца года в рамках нацпроекта и его региональной составляющей "Чистая страна" предприятия-природопользователи планируют рекультивировать 882 га нефтезагрязненных земель.Также в нынешнем году будет ликвидировано 25 шламовых амбаров. Мероприятия по ликвидации опасных объектов финансируются в рамках природоохранных и природовосстановительных программ.

"Чистая страна" предполагает ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок, опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. К 2024 году ожидаются сокращение доли нерекультивированных нефтезагрязненных земель на 5%, ликвидация 150 шламовых амбаров.

В рамках нацпроекта реализуется проект "Чистая вода", предусматривающий мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.

Так, должна быть увеличена доля населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. А в самых проблемных по качеству воды городах округа – Нефтеюганске и Пыть-Яхе – чистая вода появится уже в 2021 году. Начальник управления жилищно-коммунального комплекса департамента ЖКХ и энергетики ХМАО Виталий Фенский ранее уже заявил: "Сейчас специалисты ищут технологической схемы, которая поможет верно оценить технологию очистки воды. У нас есть поручения президента и губернатора, чтобы к 2021 году в Пыть-Яхе и Нефтеюганске была чистая вода".

"Прогресс есть": итоги онлайн-обсуждения

Разумеется, даже нескольких часов живого диалога не хватит, чтобы охватить все аспекты экологической работы в регионе. Но подводя итог разговора, Наталья Комарова отметила, что удалось выработать конкретные решения по ряду направлений.

"Договорились создать мероприятия в рамках "Спасти и сохранить". Природные парки можно больше открывать, надо выработать такие меры, чтобы не навредить особо охраняемым природным территориям и чтобы горожане могли их посещать. Очень хорошо мы готовы к раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов. Надо активизировать создание условий для этого. Мы готовы к тому, чтобы создать питомники для выращивания нужных для восстановления леса деревьев. Предлагаю создать экомагазин. У кого-то есть транспорт для перевозок, у других – ещё что-то. Когда объединены условия и возможности, качество будет другим. Состоялся большой, серьёзный разговор", – подытожила губернатор.

Эксперты – кураторы отрасли и общественные активисты – отмечают, что Наталья Комарова творчески подходит к получению обратной связи от жителей. Прямой эфир губернатора – широкое обсуждение того, что уже сделано, а также обобщение пожеланий югорчан. К этому же призывает и президент Владимир Путин. Ведь управленец может мыслить определёнными категориями, а жители могут желать чего-то другого.

"Губернатор считает, что нацпроекты направлены на население, – прокомментировал для Накануне.RU глава Природнадзора Югры Сергей Пикунов. – Важна обратная связь и как можно большее число участников прямого эфира. Мало рассказать, как государство строит экологическую политику. Сейчас идёт много негатива: то не сделано, это. Право жителей на благоприятную среду надо реализовывать, доводить до людей информацию".

По его словам, важно вовлекать жителей в экологические проекты. Да и сами граждане всё активнее готовы включаться в эту работу. Пока в России не хватает оперативности в тактических решениях (тушение лесных пожаров, очищение водных объектов), готовности самой системы и крупных предприятий к реализации введённых требований (пункты приёма и сортировки ТБО, запрет выбросов) и проработки ряда законодательных пробелов (экспертиза промобъектов, защита исчезающих видов птиц и животных, защита и присвоение статуса ООПТ).

"Прогресс в отрасли и массовом сознании точно есть. Жители городов и посёлков активно участвуют в субботниках и озеленении, сортируют бытовые отходы при наличии такой возможности во дворах", – говорит экоактивист Ирина Логвиненко.

По её словам, именно во время такого открытого диалога губернатора, глав муниципалитетов, отраслевых департаментов и местных эко-активистов жители округа понимают, как движется реализация проекта, а власть понимает, какие проблемы нужно срочно решать. "Это повышает эффективность работы госорганов и уровень вовлечения общественников и жителей городов и посёлков Югры в сохранение экологии региона", – подытожила в беседе с Накануне.RU Ирина Логвиненко.