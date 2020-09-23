23 Сентября 2020
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Экономика Центральный ФО В России Москва
Алексей Захаров, SuperJob.ru (2012) | Фото:

МЭФ-онлайн: президент Superjob расскажет о влиянии пандемии на рынок труда

Принять участие в онлайн-заседании Московского экономического форума, которое пройдёт 24 сентября, призвал президент портала Superjob Алексей Захаров.

Эксперт намерен рассказать о влиянии ковидного кризиса на рынок труда.

"Я расскажу, что необычного происходит сейчас на рынке труда, где мы будем в 2021 году: большая будет безработица - маленькая будет безработица, пострадаем - не пострадаем", - обозначил он тезисы своего выступления.

Проблемы занятости станут ключевыми для предстоящего заседания, тема которого так и обозначена - "Безработица в России: Кто виноват и что делать?". В этот раз МЭФ собирается онлайн в формате вебинара, зарегистрироваться и задать свой вопрос можно при помощи специальной формы на сайте МЭФ. Старт 24 сентября в 12.00 по московскому времени.

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МЭФ-онлайн: президент Superjob расскажет о влиянии пандемии на рынок труда

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Теги: МЭФ, безработица, пандемия



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