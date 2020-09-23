МЭФ-онлайн: президент Superjob расскажет о влиянии пандемии на рынок труда

Принять участие в онлайн-заседании Московского экономического форума, которое пройдёт 24 сентября, призвал президент портала Superjob Алексей Захаров.

Эксперт намерен рассказать о влиянии ковидного кризиса на рынок труда.

"Я расскажу, что необычного происходит сейчас на рынке труда, где мы будем в 2021 году: большая будет безработица - маленькая будет безработица, пострадаем - не пострадаем", - обозначил он тезисы своего выступления.

Проблемы занятости станут ключевыми для предстоящего заседания, тема которого так и обозначена - "Безработица в России: Кто виноват и что делать?". В этот раз МЭФ собирается онлайн в формате вебинара, зарегистрироваться и задать свой вопрос можно при помощи специальной формы на сайте МЭФ. Старт 24 сентября в 12.00 по московскому времени.