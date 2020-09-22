22 Сентября 2020
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Политика
Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

КХЛ сомневается в результатах COVID-тестов ярославского "Локомотива"

В Континентальной хоккейной лиге усомнились в результатах тестов на коронавирус клуба "Локомотив", основной состав которого ушел на карантин.

"Есть разночтения в результатах тестов на COVID-19, самостоятельно проведённых ХК "Локомотив" и лабораторией КХЛ", - говорится в сообщении пресс-службы Лиги.

Поскольку из-за карантина "Локомотив" не явился на сегодняшний матч с китайской "Куньлунь Ред Стар", ему засчитано техническое поражение.

"Все клубы Лиги до начала сезона были проинформированы о том, что в текущей ситуации они должны заблаговременно планировать комплектование команды, а переносы матчей будут рассматриваться как крайняя мера при наличии веских обстоятельств. О дальнейших матчах с участием ХК "Локомотив" Лига сообщит дополнительно", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, хоккейная команда "Локомотив" решила пропустить несколько матчей из-за массового заражения коронавирусом. "Результаты последних тестов, взятых 21 сентября 2020 года, а также наличие клинических симптомов подтверждают массовое заражение внутри команды. В данных условиях ХК "Локомотив" не имеет возможности организовать участие команды в ближайших матчах Чемпионата КХЛ", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Там также объяснили, что заменить часть членов основного состава на игроков молодежной команды невозможно, поскольку Роспотребнадзор запрещает смешивать коллективы, а выставить на матч в рамках Чемпионата КХЛ исключительно молодёжный состав слишком опасно - это неизбежно приведёт к высокому травматизму.

"Локомотив" проинформировал Континентальную Хоккейную Лигу о ситуации в команде и надеется вернуться в чемпионат, как только это будет возможно.

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КХЛ сомневается в результатах COVID-тестов ярославского "Локомотива"

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Теги: хоккейный клуб локомотив, коронавирус, карантин, кхл



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