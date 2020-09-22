22 Сентября 2020
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Политика Москва
Владимир Путин (2020) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Путин внес законопроект о формировании Правительства на рассмотрение Госдумы

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Правительстве РФ, сообщил председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По данным ТАСС, согласно документу, президент должен будет внести в Госдуму кандидатуру премьер-министра не позднее, чем через две недели после своего вступления в должность.

У Госдумы будет неделя на рассмотрение кандидатур премьера, вице-премьеров и министров.

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Путин внес законопроект о формировании Правительства на рассмотрение Госдумы

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Теги: владимир путин, законопроект, формирование правительства



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