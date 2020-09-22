Екатеринбургский банк отрицает причастность к "делу Трифонова"

Екатеринбургский банк "Кольцо Урала" отрицает причастность к уголовному делу генерал-майора полиции Игоря Трифонова, ранее возглавлявшего УМВД по Екатеринбургу и арестованного накануне по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает Коммерсант.

"Банк в своей деятельности не участвовал в незаконных финансовых операциях и никогда не оплачивал действия правоохранительных органов, в том числе посредством взятки",— говорится в заявлении банка.

В банке сообщили, что в 2013 году "в соответствии с законодательством" был выдан кредит компаниям, фигурирующим в деле, позже ФОРЭС пыталась оспорить сделку, но в судах была установлена "добросовестность банка и действительность указанных договоров".

Напомним, Трифонова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В минувшие выходные ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Игорь Трифонов возглавлял УМВД РФ по Екатеринбургу до 2017 года. После этого он был назначен руководителем ГУ МВД России по Карачаево-Черкесской республике.

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По данным Коммерсанта, якобы в 2015 году он способствовал возбуждению дела по факту выдачи в 2013 году кредита банком "Кольцо Урала" в размере 593 млн руб. УК "Терра", поручителем по нему выступало ООО "ФОРЭС-химия" (группа ФОРЭС). ФОРЭС пыталась доказать в судах, что кредитная сделка была мнимой, так как она не одобрялась собственниками группы. А часть кредитных средств якобы была выведена на счета лиц, подконтрольных банку. Уголовное дело было необходимо, чтобы банк был признан потерпевшим. О причастности Игоря Трифонова к незаконному возбуждению уголовного дела рассказал Эдуард Воронин, возглавлявший тогда отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиП) УМВД Екатеринбурга. По его словам, с просьбой провести проверку кредитной сделки и возбудить дело к полицейским обратился сотрудник безопасности банка. Эдуард Воронин утверждал, что после возбуждения дела он лично передал Трифонову 7 млн руб.