Самолет "Аэрофлота" столкнулся с птицами на вылете из "Кольцово"

Самолет "Аэрофлота" столкнулся с птицами, вылетая из екатеринбургского аэропорта "Кольцово". На борту находились 74 человека - 69 пассажиров и 5 членов экипажа. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Самолет успел подняться на 100 метров, когда в него врезалась стая птиц. Командир принял решение продолжать полет в пункт назначения - аэропорт "Шереметьево" в Москве.

Транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов.