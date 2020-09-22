22 Сентября 2020
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Самолёт А320 Airbus авиакомпании Аэрофлот (2020) | Фото: Накануне.RU

Самолет "Аэрофлота" столкнулся с птицами на вылете из "Кольцово"

Самолет "Аэрофлота" столкнулся с птицами, вылетая из екатеринбургского аэропорта "Кольцово". На борту находились 74 человека - 69 пассажиров и 5 членов экипажа. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Самолет успел подняться на 100 метров, когда в него врезалась стая птиц. Командир принял решение продолжать полет в пункт назначения - аэропорт "Шереметьево" в Москве.

Транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов.

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Самолет "Аэрофлота" столкнулся с птицами на вылете из "Кольцово"

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Теги: аэрофлот, кольцово, птицы



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