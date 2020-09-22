22 Сентября 2020
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локомотив ярославль (2011) | Фото:pro-hockey-russia.narod.ru

"Массовое заражение внутри команды". "Локомотив" в полном составе ушел на карантин по коронавирусу

Хоккейная команда "Локомотив" пропустит несколько матчей КХЛ из-за массового заражения коронавирусом. Пресс-служба клуба сообщает, что игроки и тренеры основного состава отправлены на карантин.

"Результаты последних тестов, взятых 21 сентября 2020 года, а также наличие клинических симптомов подтверждают массовое заражение внутри команды. В данных условиях ХК "Локомотив" не имеет возможности организовать участие команды в ближайших матчах Чемпионата КХЛ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там также объяснили, что заменить часть членов основного состава на игроков молодежной команды невозможно, поскольку Роспотребнадзор запрещает смешивать коллективы, а выставить на матч в рамках Чемпионата КХЛ исключительно молодёжный состав слишком опасно - это неизбежно приведёт к высокому травматизму.

"Локомотив" проинформировал Континентальную Хоккейную Лигу о ситуации в команде и надеется вернуться в чемпионат, как только это будет возможно.

 

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"Массовое заражение внутри команды". "Локомотив" в полном составе ушел на карантин по коронавирусу

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Теги: хоккейный клуб локомотив, коронавирус, карантин



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