"Массовое заражение внутри команды". "Локомотив" в полном составе ушел на карантин по коронавирусу

Хоккейная команда "Локомотив" пропустит несколько матчей КХЛ из-за массового заражения коронавирусом. Пресс-служба клуба сообщает, что игроки и тренеры основного состава отправлены на карантин.

"Результаты последних тестов, взятых 21 сентября 2020 года, а также наличие клинических симптомов подтверждают массовое заражение внутри команды. В данных условиях ХК "Локомотив" не имеет возможности организовать участие команды в ближайших матчах Чемпионата КХЛ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там также объяснили, что заменить часть членов основного состава на игроков молодежной команды невозможно, поскольку Роспотребнадзор запрещает смешивать коллективы, а выставить на матч в рамках Чемпионата КХЛ исключительно молодёжный состав слишком опасно - это неизбежно приведёт к высокому травматизму.

"Локомотив" проинформировал Континентальную Хоккейную Лигу о ситуации в команде и надеется вернуться в чемпионат, как только это будет возможно.