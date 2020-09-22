22 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Челябинская область
снежинск стела (2015) | Фото: Накануне.ru

ЗАТО Снежинск «оставили» в Челябинской области

В единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о границах между Свердловской и Челябинской областями. Комплекс мероприятий по утвержденному плану проводит министерство имуществ Челябинской области и аналогичные ведомства соседних территорий, сообщили Накануне.RU в южноуральском правительстве.
Работа по установлению границ проводится в рамках утвержденной распоряжением Правительства России целевой модели упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов страны. 
Одно из мероприятий по реализации целевой модели – внесение в ЕГРН сведений о границах между субъектами. Описание местоположения границ закрепляется соглашением между граничащими субъектами.
Работы по описанию границ между Челябинской и Свердловской областями (их протяженность составляет около 352 километров) проводились в течение 2019 года в рамках государственного контракта. В ходе их выполнения устранены пересечения границ субъектов с границами 18 участков со стороны Челябинской области и 11 участков со стороны Свердловской области. Также по результатам работ границы ЗАТО Снежинск приведены в соответствие с указом президента, территориально город располагался в границах двух субъектов, но теперь «числится» только на территории Челябинской области. 
Сейчас показатель программы по границам между Свердловской и Челябинской областями находится на уровне 75% выполнения, уточнили в минимущества Челябинской области.

 

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ЗАТО Снежинск «оставили» в Челябинской области

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Теги: Министерство имущества Челябинской области, ЗАТО Снежинск, границы



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