Трамп: Мы должны привлечь к ответу страну, которая выпустила эту чуму - Китай

Выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН, Дональд Трамп обвинил Китай в распространении коронавируса по всей планете.

"Мы вновь участвуем в глобальной битве – китайским вирусом, унесшим тысячи жизни, - заявил американский президент. - Мы должны привлечь к ответу страну, выпустившую эту чуму – Китай. Китайское правительство и ВОЗ, подконтрольная Китаю, безнаказанно вводили в заблуждение мировое сообщество".

Также он прошелся по экологической политике Китая, обвинив эту страну в загрязнении окружающей среды в ужасающих масштабах.