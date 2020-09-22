Екатеринбурженку, осужденную за убийство усыновленного ребенка, отпустили из тюрьмы

Свердловский областной суд пересмотрел приговор в отношении Гилы Германской, которую обвиняли в убийстве усыновленного ей ребенка. Семилетний мальчик умер летом 2018 года в квартире женщины. Как сообщили Накануне.RU в пресс – службе судебной инстанции уголовное дело по статье "Истязание" было рассмотрено повторно и приговор о реальном лишении свободы для подсудимой был отменен.

Материалы дела по статье "умышленное причинение тяжкого вреда" здоровью возвращены в Чкаловский районный суд. Теперь документы будут рассмотрены вновь.

В настоящий момент, Германская находится под подпиской о невыезде.

Отметим, что 45 – летняя опекунша в маебыла осуждена на 12 лет лишения свободы.

Ранее наше агентство подробно писало о данной истории.