22 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Александр Карелин (2019) | Фото: duma.gov.ru

Старожил Госдумы Карелин, предлагавший досрочные выборы, сложил полномочия

Депутат-старожил Александр Карелин, предлагавший в этом году досрочные выборы в Госдуму (во время принятия поправок в Конституцию), сложил полномочия на пленарном заседании нижней палаты парламента 22 сентября.

"Полномочия Александра Карелина, избранного по Искитимскому одномандатному избирательному округу №137, Новосибирская область, считаются досрочно прекращенными с 15 сентября. Основанием для постановления стало заявление парламентария о сложении полномочий в связи с избранием депутатом Законодательного собрания Новосибирской области", - говорится в сообщении Госдумы.

Полномочия Григория Ледкова, избранного по Ямало-Ненецкому одномандатному избирательному округу №225, считаются досрочно прекращенными с 16 сентября. Решение принято также на основании заявления парламентария в связи с избранием в Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа.

О том, что Карелин может уйти из Госдумы, начали говорить еще летом. С учетом перехода в региональный парламент, становится вероятной версия с его дальнейшим назначением сенатором в Совет Федерации от Новосибирской области.

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Старожил Госдумы Карелин, предлагавший досрочные выборы, сложил полномочия

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Теги: алексанр карелин, госдума, депутат, сенатор, совет федерации, григорий ледков



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