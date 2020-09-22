Старожил Госдумы Карелин, предлагавший досрочные выборы, сложил полномочия

Депутат-старожил Александр Карелин, предлагавший в этом году досрочные выборы в Госдуму (во время принятия поправок в Конституцию), сложил полномочия на пленарном заседании нижней палаты парламента 22 сентября.

"Полномочия Александра Карелина, избранного по Искитимскому одномандатному избирательному округу №137, Новосибирская область, считаются досрочно прекращенными с 15 сентября. Основанием для постановления стало заявление парламентария о сложении полномочий в связи с избранием депутатом Законодательного собрания Новосибирской области", - говорится в сообщении Госдумы.

Полномочия Григория Ледкова, избранного по Ямало-Ненецкому одномандатному избирательному округу №225, считаются досрочно прекращенными с 16 сентября. Решение принято также на основании заявления парламентария в связи с избранием в Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа.

О том, что Карелин может уйти из Госдумы, начали говорить еще летом. С учетом перехода в региональный парламент, становится вероятной версия с его дальнейшим назначением сенатором в Совет Федерации от Новосибирской области.