Проект по очистке ложа Черноисточинского водохранилища получил федеральное финансирование

Свердловская область на федеральном уровне получила одобрение проекта по очистке ложа Черноисточинского водохранилища.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, проект является частью мероприятий по экологической реабилитации этого водного объекта. Его реализация будет профинансирована в рамках национального проекта "Экология" по направлению "Сохранение уникальных водных объектов".

"Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области совместно с администрацией Нижнего Тагила доказали необходимость проведения очистки ложа Черноисточинского водохранилища и получили одобрение Федерального агентства водных ресурсов. Федеральные средства на проведение этих работ регион получит в 2020 году", - рассказал министр природных ресурсов и экологии области Алексей Кузнецов.

Источник питьевого водоснабжения Нижнего Тагила территориально расположен в поселке Черноисточинск. Общий срок реализации пилотного проекта по очистке рассчитан на четыре года, общий объем финансирования за счет средств субвенций в рамках нацпроекта составит почти 450 миллионов рублей.

В соответствии с разработанным проектом будет очищено 84,6 гектара дна водохранилища. Объем вынимаемых донных отложений составит более 500 тысяч кубометров.

Сейчас министерство природных ресурсов и экологии области занимается разработкой аукционной документации. Подрядная организация для выполнения намеченных работ будет определена в октябре 2020 года.

Стоит отметить, что мероприятия комплексного плана по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ ранее были утверждены губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и до настоящего времени велись, в основном, за счет средств областного и муниципального бюджетов. Цель запланированных мероприятий – улучшение экологического состояния водных объектов и повышение качества воды для жителей Нижнего Тагила.