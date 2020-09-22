22 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Леонид Михельсон, Дмитрий Артюхов (2020) | Фото: Правительство ЯНАО

"НОВАТЭК" поддержит ямальские проекты в рамках нового соглашения о сотрудничестве с регионом

В рамках подписанного соглашения ПАО "НОВАТЭК" будет поддерживать реализацию окружных проектов ЯНАО социального, спортивного и образовательного характера. Помимо этого, предполагается работа над проектами по охране окружающей среды и воспроизводству биоресурсов, способных сохранить традиционный образ жизни коренных жителей Ямала. Соглашение подписано окружным губернатором Дмитрием Артюховым и председателем правления ПАО "НОВАТЭК" Леонидом Михельсон, что подразумевает тесное сотрудничество компании с регионом вплоть до 2024 г.

"Я благодарен компании и лично Леониду Викторовичу Михельсону за неравнодушную позицию. "НОВАТЭК" всегда внимательно относится к тому, что происходит в округе. В период распространения коронавирусной инфекции компания обеспечивала наших врачей медицинскими масками и защитными костюмами, поставила в больницы 25 высококачественных аппаратов ИВЛ, передала тысячи экспресс-тестов, оборудовала лаборатории для медучреждений региона. Такую помощь невозможно переоценить", - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Помимо этого, было подписано также и дополнительное соглашение на выделение в текущем году средств для реализации проектов в Салехарде, Новом Уренгое, Пуровском, Надымском, Ямальском, Красноселькупском и Тазовском районах. Так финансирование пойдет на программу обучения одаренных детей в школе №2 в Тарко-Сале и строительство детской площадки «Парк естественных наук» в этом же городе. Также в рамках соглашения будут профинансировано приобретение оборудования и инвентаря для учреждений культуры и спорта, создание в жилых домах Надымского района безбарьерной среды для людей с инвалидностью, организация профильного обучения в классах "НОВАТЭК" в Салехарде, приобретение оборудования для утилизации отходов в Тазовском районе и многие другие. Компания также поддержит благотворительный фонд "Ямине", ассоциации "Ямал – потомкам", региональной федерации хоккея.

Что же касается коренных жителей Севера, "НОВАТЭК" поможет в организации вертолетных перевозок в труднодоступные районы. Помимо этого компания нацелит свои силы на программу целевой подготовки кадров для предприятий ТЭК из числа коренных жителей, а также программу для одаренных детей. Для тундровиков также будут приобретаться снегоходы, топливо и другие необходимые вещи.

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"НОВАТЭК" поддержит ямальские проекты в рамках нового соглашения о сотрудничестве с регионом

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Теги: соглашение о сотрудничестве, проекты, "НОВАТЭК", Артюхов



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