В восьми регионах России наблюдается активный рост числа заболевших COVID-19

В восьми российских регионах наблюдается активный рост числа зараженных коронавирусом, сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов на круглом столе на тему: "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".

"В тех регионах, которые вошли в эпидситуацию позже, мы наблюдаем картину роста заболеваемости. Это восемь регионов, в которых наиболее динамичный наблюдается рост заболеваемости: Севастополь, Еврейская автономная область, Республика Тыва, Ленинградская область, Республика Алтай, Республика Коми, Республика Бурятия и Кемеровская область", - цитирует врача ТАСС.

Стоит отметить, что на протяжении уже больше чем недели в России наблюдается рост суточного числа заболевших.