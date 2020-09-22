Министр территориальной безопасности Прикамья подхватил коронавирус

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов заразился коронавирусом, сообщили Накануне.RU в министерстве.

21 сентября он почувствовал недомогание, ярко выраженных симптомов не было. Сегодня инфекция подтверждена анализами. Заболевание проходит бессимптомно, министр проходит лечение дома. В настоящее время определен круг контактных лиц, они находятся под наблюдением специалистов.

Напомним, на прошлой неделе коронавирус был обнаружен у ряда известных персон Пермского края: губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, замглавы администрации главы региона Николая Иванова. Также инфекция выявлена у депутата пермской гордумы Ильи Лисняка. Он госпитализирован. Госпитализировать пришлось и мэра города Березники Сергея Дьякова.

Депутат Добрянской думы Марк Коробов ушёл на больничный в связи с аналогичным диагнозом. Не миновала болезнь и депутата Госдумы от Прикамья Игоря Сапко, руководителя фракции ЛДПР в краевом парламенте Олега Постникова и гендиректора Пермского театра оперы и балета Андрея Борисова. Пострадала депутат заксобрания Мария Коновалова.

Летом от коронавируса лечились депутаты пермской городской думы Александр Филиппов и Владимир Плотников.