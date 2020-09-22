22 Сентября 2020
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Мусоровозы (2020) | Фото: Накануне.RU

Новое социальное напряжение? дегтярцы просят не допустить строительства мусорного завода в черте города

В Дегтярске возникло недовольство по поводу возможного размещения вблизи города мусороперерабатывающего завода. Петицию против строительства создали депутаты Илья Хисамов, Ольга Хисамова, Даниэль Марголис и Дмитрий Рахимов. Как передает Накануне.RU, в документе, размещенном на сайте change.org, они просят жителей поддержать их позицию.

Поводом для создания документа стало заявление мэра Екатеринбурга Александра Высокинского о том, что полигон разместится на территории Дегтярска.

Теперь местные народные избранники требуют, чтобы власти обсудили с ними инициативу.

"На протяжении многих лет депутаты и жители Дегтярска систематически боролись против строительства и работы вредных производств на территории муниципалитета (шлакоперерабатывающий, сурьмяной и свинцовый заводы). Впервые за долгое время в городе сложился консенсус, при котором глава, дума и население города имеют единую позицию о векторе его развития. Нашими общими приоритетами являются развитие туристско-рекреационного комплекса и размещение экологически безопасных производств", - гласит документ.

Напомним, ранее в областном минЖКХ опровергали планы по размещению нового мусорного объекта в Дегтярске.

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Новое социальное напряжение? дегтярцы просят не допустить строительства мусорного завода в черте города

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Теги: Дегтярск, мусороперерабатывающий завод, Александр Высокинский, петиция



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