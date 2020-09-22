Власти не станут оплачивать тест на коронавирус вернувшимся из-за границы свердловчанам

Свердловские власти разъяснили механизм работы с жителями региона, вернувшимися из-за границы - как они должны проходить тестирование на коронавирус и могут ли претендовать на бесплатный тест.

Как рассказал на сегодняшнем брифинге вице-губернатор Павел Креков, порядок регламентирован специальным документом, подписанным главным санитарным врачом России.

"Это к разговору о том, что "должны - не должны", "обязаны - не обязаны". В условиях, в которых мы сейчас находимся, этот документ обязателен к исполнению. Его неисполнение влечет за собой административное наказание", - сообщил Креков.

Вице-губернатор подчеркнул, что человек, который возвращается из-за границы, обязан зарегистрироваться на сайте Госуслуг, и в течение трех дней с момента прибытия по месту жительства сдать анализ на наличие коронавируса методом ПЦР.

"Если анализ сдан, но по не зависящим от человека причинам не пришел на третий день, хотя должен был прийти - это учитывается, и административное наказание не накладывается", - уточнил Павел Креков, добавив, что в скором времени без справки о сдаче теста будет нельзя попасть на работу.

При этом, по его словам, "бесплатного не бывает ничего".

"Бесплатно - это тогда, когда не платит один, а платит кто-то другой. Значит, человек добровольно, в условиях риска, отправился на отдых в Турцию, прекрасно зная, что там неблагополучная эпидситуация. Или в Европу, где идет вторая волна. Это его добровольное решение, совершенно добровольно оплаченное его собственными средствами. И мне не очень понятно, на каком основании мы, налогоплательщики, должны еще оплачивать его обследование", - высказался Креков.

Он призвал таких людей сдавать тест за собственные средства, чтобы быть "чистыми перед законом".

Напомним, сегодня стало известно, каким образом свердловчанам получить вакцину от COVID-19, первая партия которой на днях поступила в регион.