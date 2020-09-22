22 Сентября 2020
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креков павел владимирович заместитель губернатора свердловской области (2017) | Фото: Накануне.ru

Власти не станут оплачивать тест на коронавирус вернувшимся из-за границы свердловчанам

Свердловские власти разъяснили механизм работы с жителями региона, вернувшимися из-за границы - как они должны проходить тестирование на коронавирус и могут ли претендовать на бесплатный тест.

Как рассказал на сегодняшнем брифинге вице-губернатор Павел Креков, порядок регламентирован специальным документом, подписанным главным санитарным врачом России.

"Это к разговору о том, что "должны - не должны", "обязаны - не обязаны". В условиях, в которых мы сейчас находимся, этот документ обязателен к исполнению. Его неисполнение влечет за собой административное наказание", - сообщил Креков.

Вице-губернатор подчеркнул, что человек, который возвращается из-за границы, обязан зарегистрироваться на сайте Госуслуг, и в течение трех дней с момента прибытия по месту жительства сдать анализ на наличие коронавируса методом ПЦР.

Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

"Если анализ сдан, но по не зависящим от человека причинам не пришел на третий день, хотя должен был прийти - это учитывается, и административное наказание не накладывается", - уточнил Павел Креков, добавив, что в скором времени без справки о сдаче теста будет нельзя попасть на работу.

При этом, по его словам, "бесплатного не бывает ничего".

"Бесплатно - это тогда, когда не платит один, а платит кто-то другой. Значит, человек добровольно, в условиях риска, отправился на отдых в Турцию, прекрасно зная, что там неблагополучная эпидситуация. Или в Европу, где идет вторая волна. Это его добровольное решение, совершенно добровольно оплаченное его собственными средствами. И мне не очень понятно, на каком основании мы, налогоплательщики, должны еще оплачивать его обследование", - высказался Креков.

Он призвал таких людей сдавать тест за собственные средства, чтобы быть "чистыми перед законом".

Напомним, сегодня стало известно, каким образом свердловчанам получить вакцину от COVID-19, первая партия которой на днях поступила в регион.

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Власти не станут оплачивать тест на коронавирус вернувшимся из-за границы свердловчанам

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Теги: коронавирус, тестирование, Креков, Турция



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