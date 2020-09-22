Президентские выплаты, вакцина от коронавируса и волонтерские патрули. Глава Югры обсудила с оперштабом эпидемиологическую ситуацию в регионе

Первая партия отечественной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции уже поступила на территорию Ханты-Мансийского автономного округа, сообщила глава региона Наталья Комарова на заседании окружного опертшаба. До конца 2020 г. округ получит 1 тыс. 449 доз вакцин, которыми планируется добровольно прививать всех медработников, работающих с коронавирусной инфекцией.

Несмотря на ряд снятых ограничений и казалось бы стабилизировавшуюся обстановку в регионе, количество случаев заражения COVID-19 за неделю увеличилось на 11,8%. Продолжают образовываться новые очаги. Число пациентов с отсутствием симптомов также увеличилось за счет болеющих школьников.

В том числе и по этой причине в ХМАО на карантин закрыто три детских сада и две школы, 7 тыс. 95 детей переведены на дистанционное обучение. За ситуацией с ОРВИ и коронавирусом в образовательных учреждениях следят профильные ведомства. Для борьбы с инфекциями, в том числе и сезонным гриппом, в регионе привито 250 тыс. человек. Следующее поступление вакцины в автономный округ ожидается после 25 сентября.

На данный момент в оперштабе также рассматривается возможность создание волонтерских патрулей. Пока в регионе не стабилизируется эпидемиологическая ситуация, они смогли бы контролировать соблюдение среди граждан и юрлиц всех требований и рекомендаций по профилактике распространения коронавируса.

Наталья Комарова также напомнила югорчанам о президентских выплатах на каждого ребенка от трех до 16 лет. Господдержка все еще продолжает действовать и воспользоваться ей можно до конца сентября.