22 Сентября 2020
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коллаж, Украина, флаг, ВКонтакте, блокировка, плач (2017) | Фото: Накануне.RU

У Киева не получается заблокировать мобильное приложение "ВКонтакте"

Украинские власти привлекли международных специалистов для блокировки российской соцсети "ВКонтакте" на территории страны, передает "Укринформ" со ссылкой на аппарат СНБО.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины пояснили, что сейчас приложение доступно не потому, что с него сняли санкции, а из-за изменения прокси-серверов.

Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк, комментируя информацию о возобновлении работы на территории Украины мобильного приложения соцсети "ВКонтакте", заявил, что "активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в Украине может представлять угрозу национальной безопасности страны".

Демедюк считает, что через соцсеть российские спецслужбы собирают данные о гражданах Украины и вообще о всех, кто зарегистрирован во "ВКонтакте".

Напомним, с 2017 года украинские власти ввели санкции в отношении российских ресурсов "ВКонтакте", "Одноклассники" и Mail.Ru. Запрет на их работу на территории Украины действует до 2023 года.

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У Киева не получается заблокировать мобильное приложение "ВКонтакте"

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Теги: вконтакте, мобильное приложение, украина, санкции



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