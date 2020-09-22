22 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
Взрыв, жилой дом, 50 лет ВЛКСМ 95 (2020) | Фото: СУ СКР по Тюменской области

Виновнику взрыва в жилом доме Тюмени грозит год колонии

Началось расследование обстоятельств взрыва в жилом доме Тюмени, сообщили Накануне.RU в областном управлении СКР.

По версии следствия, трагедия произошла из-за неосторожных действий с газопроводом и газопотребляющим оборудованием, установленным в квартиры. Возбуждено уголовное дело по статье "Повреждение чужого имущества по неосторожности". Виновнику грозит до года колонии.

Напомним, 20 сентября в квартире, расположенной на втором этаже жилого пятиэтажного дома по ул. 50 лет ВЛКСМ, предположительно, взорвался газ. Разрушены три балкона. Частично повреждены три квартиры. Эвакуировано 85 человек. По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских по факту хлопка газа в многоквартирнике организована проверка. В сети также появилось видео, снятое очевидцем взрыва. Его автор помогает двум жильцам выбраться наружу. По заверениям представителей ООО "Газпром межрегион Север", квартира, в которой произошел хлопок, была отключена от газа еще в 2014 г. за долги. В связи с этим там была установлена заглушка. Дом объявлен зоной ЧС

Взрыв, жилой дом, 50 лет ВЛКСМ 95(2020)|Фото: СУ СКР по Тюменской области

Взрыв, жилой дом, 50 лет ВЛКСМ 95(2020)|Фото: СУ СКР по Тюменской области

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Виновнику взрыва в жилом доме Тюмени грозит год колонии

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Теги: Тюмень, многоквартирник, газ, взрыв, ЧС, проверка



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