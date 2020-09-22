22 Сентября 2020
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Владимир Бортко (2019) | Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Владимира Бортко удалили с пленарного заседания Госдумы

Во время пленарного заседания Госдумы во вторник, 22 сентября, глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин попросил депутата и режиссера, зампреда комитета по культуре Владимира Бортко покинуть зал заседаний и работать дистанционно, из своего думского комитета. Спикер аргументировал это тем, что Бортко находится в группе риска по коронавирусу.

"Владимир Владимирович, большая просьба к вам. Думаю, коллеги поддержат. Пожалуйста, перейдите в кабинет и из кабинета отслеживайте работу, встраивайтесь в нее дистанционно", - заявил Володин.

Это уже не первый раз, когда Володин "выгоняет" пожилых депутатов. На прошлой неделе он предложил удалиться Валентине Терешковой, Владимиру Ресину и Артуру Чилингарову. Аналогичные требования к этим депутатам Володин высказывал и в предыдущую парламентскую сессию.

Сам Бортко назвал ультимативным требование Володина покинуть зал заседаний Госдумы из-за коронавируса. В комментарии изданию "Подъем" депутат отметил, что просто "бросился Володину в глаза".

"Сказано, что мною дорожат и боятся. Я счел это не оскорблением, а заботой. Было высказано в довольно ультимативной форме — ну, что ж поделаешь? Я мог бы, конечно, не уйти, но я внял голосу разума и ушел в свой кабинет", - пояснил парламентарий.

Ранее стало известно, что десять депутатов Госдумы сейчас находятся в больнице с коронавирусом.

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Владимира Бортко удалили с пленарного заседания Госдумы

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Теги: владимир бортко, госдума, вячеслав володин



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