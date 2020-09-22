В Улан-Удэ памятнику Карлу Марксу не нашлось места на проспекте его имени

Мэрия Улан-Удэ сочла нецелесообразной установку бюста Карла Маркса на бульваре, носящем его имя.

Как передаёт МК-Бурятия, бюсты Владимиру Ленину и Карлу Марксу изначально находились в микрорайоне стеклозавода, но "не вписались" в проект его реконструкции в прошлом году. Восстановленный бюст Ленина к 150-летию вождя мирового пролетариата перенесли на комсомольский проезд микрорайона Радужный. А вот с памятником Карлу Марксу дело пошло сложнее - с просьбой о его установке к руководству города еще 3 марта 2020 года обратился депутат Народного Хурала, первый секретарь Октябрьского райкома КПРФ Тумэн Дондоков, но его обращение сначала ушло по инстанциям, а затем был получен ответ: "в настоящее время на бульваре Карла Маркса установлены три бронзовые скульптурные композиции: "Небесный воин", "Мэргэн" и "Тигры", в связи с чем "…считаем установку дополнительной скульптуры на Бульваре К. Маркса нецелесообразной".

"Что это? Страшная месть мэра Шутенкова коммунистам, устроившим жаркие выборы в прошлом году? Или простой идиотизм? Склоняемся ко второму варианту. Видимо, чиновники улан-удэнской мэрии (во главе с мэром) так ментально и остались в начале 90-х., видя в символах былой мощи великой державы угрозу своему безликому и серому управлению", - комментирует ситуацию тг-канал "Сила в правде".