22 Сентября 2020
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВВС России (2014) | Фото: irkut.com

В Тверской области разбился Су-30. Экипаж благополучно катапультировался

В Тверской области разбился истребитель Су-30, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Западного военного округа. По предварительным данным, экипаж благополучно катапультировался и вышел на связь с командованием. О причинах аварии информации пока нет.

Су-30 - советский/российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+. Создан для завоевания господства в воздухе.

Многоцелевой истребитель Су-30 характеристики|Фото: Накануне.RU

Су-30 предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам. Су-30 также возможно использовать для управления групповыми боевыми действиями при завоевании господства в воздухе, уничтожения десантов противника в воздухе, а также для ведения воздушной разведки и уничтожения наземных целей в простых и сложных метеорологических условиях.

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В Тверской области разбился Су-30. Экипаж благополучно катапультировался

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Теги: су-30, катапультирование, катастрофа



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