Суд признал виновной компанию тюменцев, которая избавилась от друга для сокрытия другого убийства

Суд присяжных признал виновной компанию из пяти тюменцев, один из которых убил человека, а остальные стали соучастниками в групповом убийстве второго с целью сокрыть первое преступление. Один из них также признан виновным в укрывательстве преступлений.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, инцидент произошел в мае прошлого года. Мужчины приехали в Упоровский район Тюменской области для встречи с первой жертвой, которого один из компании подозревал в причастности к смерти своего отца. Для осуществления мести 21-летний фигурант дела вывез мужчину в лесной массив, якобы для разговора, где и расправился с ним. После он, вместе с другом, закопал труп на месте преступления.

После совершения преступления, мужчины отправились распивать алкоголь со своими знакомыми, с которыми и поделились деталями инцидента. Один из мужчин сообщил, что молчать о содеянном не станет, в связи с чем компания из трех "приятелей" убили мужчину, а труп утопили в реке.

На основании решения суда присяжных Тюменский областной суд признал виновными пятерых мужчин, четверым из которых назначил наказание в виде лишения свободы от 8 до 17 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и особого режима. После освобождения трое из них будут ограничены в свободе передвижения в течение одного года.

Пятому фигуранту дела, который помог своим знакомым в сокрытии следов преступления, суд назначил штраф в размере 150 тыс. руб., однако в связи с длительным нахождением под стражей снизил его до 20 тыс. руб. Также суд удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда и материального ущерба на общую сумму более 2 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.