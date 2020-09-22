22 Сентября 2020
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Авария с автобусом в Хабаровском крае 22.09.20. (2020) | Фото: t.me/khabarovsk_transport | Телеграм-канал Общественный транспорт Хабаровска

Число пострадавших в аварии с автобусом в Хабаровском крае выросло до 21. Возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с рейсовым пассажирским автобусом в Хабаровском крае. По последним данным, в аварии 21 человек получил травмы, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

По данным следствия, авария произошла около двух часов дня по местному времени. 56-летний водитель автобуса, в котором находилось 44 пассажира, на грунтовой дороге "неверно выбрал скорость движения и не справился с управлением". "В районе поселка Решающий автобус съехал с дороги в правый кювет по ходу движения и опрокинулся", - сообщили в пресс-службе краевого полицейского главка.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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Число пострадавших в аварии с автобусом в Хабаровском крае выросло до 21. Возбуждено уголовное дело

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Теги: авария с автобусом, пострадавшие, уголовное дело



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