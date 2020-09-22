В ТПП предложили "репрессировать" неэффективных собственников из 90-х

Сегодня на заседании ТПП РФ по промышленному развитию выступил гендиректор компании "Нефтехим-Сервис" Сергей Врублевский, он предложил наказывать неэффективных собственников "драконовскими налогами" и поощрять предприятия, которые работают на импортозамещение, передает корреспондент Накануне.RU.

В рамках создаваемых в России центров технологичного производства один из спикеров ТПП РФ Сергей Врублевский предложил методологию действия, он советует начать с углубленного анализа по отраслям и товарным группам по всем импортозависимым отраслям промышленности, выявить причины невозможности производства этих товаров в России и затем разработать план трех- или пятилетнего импортозамещения. Государство должно обеспечить базовые условиях для развития новых высокотехнологичных производств. При этом эксперт отметил, что уход от советской якобы "неэффективной" системы управления не принес положительных результатов и во многом этот переход просто провалился. По его данным, от 50% до 90% промышленных предприятий, построенных в советские годы, находятся в полном запустении.

"Значительная часть постсоветских новых собственников оказалась крайне недалекими (я очень мягко выбираю выражения), в большинстве случаев все свелось к варварскому демонтажу и резке зачастую уникального оборудования, как это ни дико, просто в металлолом. На законодательном уровне необходимо ввести драконовские налоги на неэффективную собственность, для собственников разрушенных предприятий и промышленных площадок налоги должны быть максимальными. При этом или собственник инвестирует в реанимацию принадлежащих ему предприятий, или налоги его разоряют", - заявил Врублевский.

Собственники таких "умерших" предприятий, если не хотят разориться, должны в кратчайшие сроки предоставить план развития на 5-6 мес., в противном случае площадки нужно изъять и на территории предприятия создать промышленные кластеры опережающего развития. Вместе с тем для эффективно работающих и импортозамещающих предприятий должны предоставляться реальные льготы и преференции.

"Такие репрессии, давление на неэффективных собственников должны идти параллельно со стимулами [для эффективных], с тем же снижением налогов, снижением стоимости кредитов, поддержкой экспорта, защитой рынка, больше пряника нужно, чем кнута, с нашей точки зрения. Хотя, конечно, вы много правильных вещей сказали, - ответил спикеру председатель Совета ТПП Константин Бабкин. - Мы будем поддерживать".