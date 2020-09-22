Госдума в первом чтении приняла закон о наказании за призывы к отчуждению территорий России

Госдума в первом чтении приняла поправки в УК, УПК и КоАП, по которым в России появляется наказание не только за действия по отчуждению территорий, но и за призывы к нарушению целостности России.

Ранее такие призывы и действия были приравнены к экстремизму.

Предполагается, что за действия по отчуждению территорий будет введена уголовная ответственность с наказанием от 6 до 10 лет лишения свободы. Такие дела будут рассматривать суды регионального уровня, а также окружные военные суды.

Что касается призывов к отчуждению, то здесь уголовное преследование грозит только в случае повторного нарушения. За впервые совершенное преступление будут положены штрафы: для граждан — в размере от 30 до 60 тыс. руб., должностных лиц — от 60 до 100 тыс. руб., для юрлиц — от 200 до 300 тыс. руб.

Один из авторов поправок - депутат Павел Крашенинников. Фото: Накануне.RU

Высказывания в СМИ или интернете обойдутся дороже: для граждан - от 70 до 100 тыс. руб., должностных лиц — от 100 до 200 тыс. руб., для юрлиц — от 300 до 500 тыс. руб. Если призывы к отчуждению прозвучат повторно, виновному будет штраф в размере от 200 до 400 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до 4 лет.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что опросы населения на тему отчуждения конкретной территории, встречи, комитеты по этому поводу – всё будет расцениваться как призывы. Он добавил, что поправки могут вступить в силу в конце октября — начале ноября этого года.

В Госдуме уточнили, что поправки были разработаны в продолжение части 21 статьи 67 Конституции, где сказано, что Россия обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории страны, а также призывы к таким действиям не допускаются.