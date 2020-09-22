Ямал объявил конкурс на место первого замдиректора департамента здравоохранения

Ямал запустил прием заявок от кандидатов по формированию резерва на должность первого заместителя директора депздрава Ямало-Ненецкого автономного округа. Заявки принимаются до 12 октября. Конкурс будет проходить как в очной, так и дистанционной форме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Онлайн формат предусматривает прохождение кандидатами интервью и тестирования для оценки профессиональных качеств. Лучшие из участников пройдут в следующий этап конкурса, который уже пройдет в очной форме на территории Салехарда 18-19 ноября.

"В рамках очного этапа кандидатам предстоит решить профессиональные кейсы по направлению деятельности, пройти оценку профессиональных и личностных компетенций, поучаствовать в групповых дискуссиях по определенной тематике, а также защитить свои предложения по развитию системы здравоохранения в регионе. Мы привлекаем к оценке кандидатов экспертов федерального и регионального уровня в сфере здравоохранения, а также экспертов в области оценки персонала", - отметила и.о. заместителя губернатора ЯНАО, руководителя аппарата губернатора ЯНАО Светлана Твердовская.

В рамках отбора учитывается наличие высшего образования не ниже специалитета, магистратуры по направлениям подготовки, специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", а также стаж работы по специальности, либо стаж госслужбы не менее четырех лет. Опыт работы в медорганизациях также желателен. Наличие образования по программам ординатуры (интернатуры), сертификата по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье" также станет большим плюсом.

Место первого заместителя директора департамента здравоохранения Ямала должен занять профессионал своего дела: ответственный, неравнодушный к делу и имеющий активную позицию при решении профессиональных задач. Кандидат также должен обладать стратегическим и системным мышлением, способными организовать работу на высоком, качественном уровне.

Напомним, что глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов объявил старт конкурса на должность директора департамента транспорта и дорожного хозяйства региона. К такому решению глава округа пришел после объезда муниципалитетов, по итогам которого остался недоволен работой дорожно-строительного комплекса.