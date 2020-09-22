Ямал объявил конкурс на место первого замдиректора департамента здравоохранения

22 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ямало-Ненецкий АО
Пустое кресло, депутат, чиновник, бюрократия (2017) | Фото: odintsovo.info

Ямал объявил конкурс на место первого замдиректора департамента здравоохранения

Ямал запустил прием заявок от кандидатов по формированию резерва на должность первого заместителя директора депздрава Ямало-Ненецкого автономного округа. Заявки принимаются до 12 октября. Конкурс будет проходить как в очной, так и дистанционной форме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Онлайн формат предусматривает прохождение кандидатами интервью и тестирования для оценки профессиональных качеств. Лучшие из участников пройдут в следующий этап конкурса, который уже пройдет в очной форме на территории Салехарда 18-19 ноября.

"В рамках очного этапа кандидатам предстоит решить профессиональные кейсы по направлению деятельности, пройти оценку профессиональных и личностных компетенций, поучаствовать в групповых дискуссиях по определенной тематике, а также защитить свои предложения по развитию системы здравоохранения в регионе. Мы привлекаем к оценке кандидатов экспертов федерального и регионального уровня в сфере здравоохранения, а также экспертов в области оценки персонала", - отметила и.о. заместителя губернатора ЯНАО, руководителя аппарата губернатора ЯНАО Светлана Твердовская.

В рамках отбора учитывается наличие высшего образования не ниже специалитета, магистратуры по направлениям подготовки, специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", а также стаж работы по специальности, либо стаж госслужбы не менее четырех лет. Опыт работы в медорганизациях также желателен. Наличие образования по программам ординатуры (интернатуры), сертификата по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье" также станет большим плюсом.

Место первого заместителя директора департамента здравоохранения Ямала должен занять профессионал своего дела: ответственный, неравнодушный к делу и имеющий активную позицию при решении профессиональных задач. Кандидат также должен обладать стратегическим и системным мышлением, способными организовать работу на высоком, качественном уровне.

Напомним, что глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов объявил старт конкурса на должность директора департамента транспорта и дорожного хозяйства региона. К такому решению глава округа пришел после объезда муниципалитетов, по итогам которого остался недоволен работой дорожно-строительного комплекса.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ямал объявил конкурс на место первого замдиректора департамента здравоохранения

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: здравоохранение, конкурс, прием заявок



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети