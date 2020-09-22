"Мы одеждой не занимаемся": Песков прокомментировал требование Навального

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал требование Алексея Навального вернуть его одежду, в которой он был госпитализирован в Омске. Основатель ФБК утверждает, что из Омска в Германию его отправили "абсолютно голым". Минздрав Омской области ранее заявил, что вещи Навального были изъяты правоохранительными органами, которые проводят проверку.

"Вы знаете, при всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль", — цитирует РИА Новости Пескова.

При этом Песков пеняет окружению Навального на вывоз за границу других вещей оппозиционера, среди которых могут находиться и важные для следователей артефакты.

"Мы не знаем, что они [окружение Навального] еще увезли, но знаем однозначно, что что-то важное они увезли. Явно, в чем испытывают необходимость те, кто занимаются проверочными действиями. Поэтому я здесь ничего не могу сказать", - заявил Песков журналистам.

Сегодня же дело Навального прокомментировал и глава службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин. "СВР России фиксирует высокую активность некоторых западных стран по раскручиванию так называемого дела Навального. Становится все более заметным, что одной из главных мишеней этой кампании является "Северный поток-2", цитирует Нарышкина ТАСС.