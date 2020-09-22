Привет, Андрей! Уйдет ли мясной актив южноуральцев к сибирякам?

"Сибирская аграрная группа" Андрея Тютюшева ведет переговоры о покупке бизнеса ООО "Агрофирма "Ариант", которая на сегодня принадлежит семье Александра Аристова (на фото). Сделка, по данным Interfax, может быть завершена уже к концу текущего года, стоимость предварительно оценивается в 8-9 млрд руб.

Заметим, что в обеих компаниях – и в "Сибагро", и в "Арианте" на данный момент отказываются прояснять что-либо по ситуации. Более того, 22 сентября "Сибагро" даже выпустила специальное пояснение, в котором утверждается, что, цитируем, "никаких официальных переговоров (о покупке группой бизнеса "Арианта", – прим.) не ведется".

Впрочем, все это не не исключает того, что ведутся как раз неофициальные переговоры, возможно, с прицелом на отдаленное и не очень будущее. Кстати, сибирские СМИ уверены в скорой покупке Тютюшевым "Арианта", правда, не раскрывают своих источников информации.

АО "Сибагро" сейчас является крупнейшим за Уралом производителем и поставщиком мяса, в 2019 году у группы были зафиксированы следующие показатели: по свинине – 243 тыс. тонн, 23,3 тыс. тонн колбас и деликатесов, 43,5 тыс. тонн сырых полуфабрикатов в год. Плюс 41 тыс. тонн мяса птицы и более 103 млн. яиц в годовом выражении. Предприятия основанной в 2000 году группы раскиданы на территории от Бурятии до Екатеринбурга (включая производства на территории Красноярского края, Кемеровской, Томской и Тюменской областей), сегодня это 11 производителей и мясоперерабатывающих заводов. Основным владельцем называют 45-летнего Андрея Тютюшева, бывшего банкира, он возглавляет совет директоров управляющей компании, в совете также присутствуют еще двое членов его семьи.

ООО "Группа "Ариант" принадлежит семье 71-летнего челябинского предпринимателя Александра Аристова, одного из первых региональных "олигархов", который начал строить свой бизнес еще в конце 80-х годов прошлого века. Помимо мясного подразделения, сейчас семья контролирует производство вин в Краснодарском крае, при этом знаменитый завод "Абрау-Дюрсо" Аристов и Юрий Антипин продали в середине "нулевых" нынешнему уполномоченному по правам предпринимателей в России Борису Титову.

За несколько последних лет Аристов и его партнер Антипин разделили бизнес, начинавшийся когда-то с кооператива "Энергия", последнему отошел наиболее лакомый актив в металлургической сфере – "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК), производитель ферросплавов.

Также в "нулевых" Александр Аристов занимался политикой, последовательно избирался депутатом Законодательного собрания Челябинской области, депутатом Государственной думы, недолго представлял область в Совете Федерации. В бизнесе, а затем и в Госдуме работал зять Аристова – Александр Кретов, который сейчас также владеет долями в семейном деле.

Остается добавить, что и Аристов, и Антипов наряду с другими бизнесменами Южного Урала неоднократно становились фигурантами списка "Форбс", состояние каждого оценивалось в разные годы по-разному, от 400 млн долларов и выше.

В деловом мире возможную сделку по покупке "Сибагро" мясного бизнеса семьи Аристовых рассматривают как крупнейшую, в результате может возникнуть компания с долей на российском рынке свинины в 7,5%. Выше будет только у самого крупного игрока – "Мираторга", но при этом новая компания обойдет и московскую группу "Черкизово" (6,5%), и ГК "Русагро" (5,5%).