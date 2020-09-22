22 Сентября 2020
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Герман Греф, деловой завтрак, ПМЭФ-2019 (2019) | Фото: forumspb.com

Греф: Сбербанк переживает кризис лучше, чем россияне и "Аэрофлот"

Герман Греф рассказал о том, как кризис отразился на Сбербанке, на его клиентах (в частности, на "Аэрофлоте") и на стране в целом.

Так, по словам, главы банка, его компания проходит кризис "с наименьшими потерями", если сравнивать с ситуацией на рынке в целом. "Мы, конечно же, финансово потеряли. В первую очередь потому, что пострадали наши клиенты, это не может не сказаться на нас. Мы свои планы, конечно, корректировали, в том числе и по финансовому результату. Если посмотреть на ситуацию на рынке в целом и на международную ситуацию, то все-таки мы проходим коронавирус с наименьшими потерями", - заявил Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

Он заметил, что потери банк компенсирует за счет комиссионных доходов и доходов других бизнесов группы Сбербанк. Тем не менее, до конца года расходы банка сокращены на 100 млрд руб. Кредитов банк стал выдавать меньше, но в августе вернулся на обычную траекторию роста прибыли.

Греф отметил, что у целого ряда заемщиков Сбербанка на фоне пандемии складывается "непростая ситуация". "В первую очередь в силу того, что пока экономическая активность в этих отраслях еще не восстановлена", - говорит глава банка. В качестве примера он рассказал об "Аэрофлоте": "Аэрофлот" - прекрасная компания, очевидно, что переживет эту тяжелую ситуацию, но пока, конечно, они с большим трудом обслуживают все свои долги".

Что касается в целом экономики, то прогнозы Грефа не слишком радостные: "Конечно, нельзя говорить, что мы не пострадали. Мы очень серьезно пострадали, потому что 4% ВВП падение - это очень много. Очевидно, что мы даже за год не восстановимся до уровня 2019 года, ни в одном сценарии".

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Греф: Сбербанк переживает кризис лучше, чем россияне и "Аэрофлот"

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Теги: герман греф, сбербанк, аэрофлот, россияне



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