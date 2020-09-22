Депутат заксобрания Прикамья заболела коронавирусом

Депутат заксобрания Прикамья Мария Коновалова заразилась коронавирусом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Ушла на больничный по COVID-19. Команда продолжает работу – не останавливаем ни один из проектов. Где-то берём короткую паузу, где-то работаем удаленно. Состояние удовлетворительное. Нахожусь в надёжных руках специалистов "Пермской краевой клинической больницы"", - написала политик в своём Facebook.

Напомним, на прошлой неделе коронавирус был обнаружен у ряда известных персон Пермского края: губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, замглавы администрации главы региона Николая Иванова. Также инфекция выявлена у депутата пермской гордумы Ильи Лисняка. Он госпитализирован. Госпитализировать пришлось и мэра города Березники Сергея Дьякова.

Депутат Добрянской думы Марк Коробов ушёл на больничный в связи с аналогичным диагнозом. Не миновала болезнь и депутата Госдумы от Прикамья Игоря Сапко, руководителя фракции ЛДПР в краевом парламенте Олега Постникова и гендиректора Пермского театра оперы и балета Андрея Борисова.

Летом от коронавируса лечились депутаты пермской городской думы Александр Филиппов и Владимир Плотников.