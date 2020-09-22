22 Сентября 2020
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Александр Потапов (2020) | Фото: uralvagonzavod.ru

Потапов на "Калужском двигателе": "Вы являетесь ключевым заводом, который дарит сердце, мотор для танков Т-80"

Генеральный директор АО "Концерн "Уралвагонзавод" (входит в государственную корпорацию "Ростех") Александр Потапов и генеральный директор АО "Омсктрансмаш" Игорь Лобов поучаствовали в торжествах, посвящённых 54-летию ПАО "Калужский двигатель", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ.

"Вы являетесь ключевым заводом, который дарит сердце, мотор для танков Т-80. Кроме вас больше никого нет", - отметил в своей речи Потапов. - Эти двигатели самые мощные, самые надёжные, самые совершенные. Эти танки сегодня нужны России, чтобы защищать страну, нашу историю и наше настоящее.

Александр Потапов(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

Генеральный директор АО "Омсктрансмаш" Игорь Лобов высказал признательность и глубокое уважение за порядочность и взаимовыручку, за многолетние партнёрские отношения, которые зародились ещё в прошлом веке, когда на Омсктрансмаше началось освоение производства танков Т-80.

"С тех пор вы являетесь нашим незаменимым партнёром. Совместными усилиями мы достигаем высоких результатов", - отметил он.

Т-80 - первый советский танк с газотурбинным двигателем, что сделало его одним из самых быстрых для своего времени. При этом машина уверенно справляется с труднопроходимыми участками и эксплуатируется в любых условиях, в том числе и в сильный мороз, сочетая в себе высокую манёвренность, защищенность и огневую мощь.

На Омсктрансмаше с 1978 по 1991 год было выпущено около 6 тыс. разных модификаций данных боевых машин, которые сегодня переживают второе рождение. Т-80Б, с которого и начался выпуск этих танков в Омске, в 1980-х годах стал настоящим символом военной мощи СССР.

танк Т-80(2017)|Фото: tvc.ru

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Потапов на "Калужском двигателе": "Вы являетесь ключевым заводом, который дарит сердце, мотор для танков Т-80"

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Теги: Калужский двигатель, Александр Потапов, Т-80



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