Комарова: в Югре возобновляются спортивные старты и тренировки спортсменов

Глава ХМАО-Югры Наталья Комарова поручила региональному департаменту физической культуры и спорта, а также управлению Роспотребнадзора по округу разработать соответствующий протокол для обеспечения всех участников соревнований и сборов безопасными условиями пребывания.

"В регионе возобновляются официальные спортивные старты, будут проводить тренировочные мероприятия сборные команды России по биатлону, лыжным гонкам, лыжному двоеборью", - сообщила Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба.

Помимо этого, губернатор также поручила создание онлайн-площадки, благодаря которой болельщики смогут поддержать своих спортсменов в предстоящих спортивных мероприятиях. Займутся этим департамент информационных технологий и цифрового развития региона, департамент физической культуры и спорта и ДОИВС.