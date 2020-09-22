Совет ТПП: Правительство должно принять пятилетку промышленного развития

На заседании Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России эксперт Юрий Крупнов выдвинул тезис о том, что для преодоления кризиса и развития экономике нужно за ближайшее десятилетие минимум в два раза увеличить объемы в натуральных показателях нашей российской промышленности, передает корреспондент Накануне.RU.

"У Мишустина сегодня экономической программы нет и все вопросы поддержки, спасения секторов - это чрезвычайные точечные меры, не буду сейчас их характеризовать. Либо будет сделана ставка на промышленное развитие, как называется наш совет, либо все остальное, что бы там ни было другое, тогда это будет по факту продолжение 30-летней политики, той модели, которая из года в год гробит страну. Спасибо советскому хозяйству, которое оставило нам наследство", - сказал Крупнов.

Тема сегодняшнего заседания тесно связана с последствиями коронакризиса, а также эксперты пытаются упредить следующий удар от возможной "второй волны". Онлайн-форум МЭФ в июле прошел под названием "Ковид меняет мир", Юрий Крупнов в свою очередь отметил, что ковид не меняет мир, а в России только укрепляет и усиливает все то негативное, что уже есть.

"Ничего он не меняет, ничего не трансформирует. Я считаю, что нам нужно выйти на какой-то конкретный тезис, я считаю, этот тезис должен быть в том, чтобы Правительство приняло пятилетку промышленного развития на 2021-2025 гг. Пятилетку форсированной, умной реиндустриализации", - говорит Крупнов в своей речи на заседании.

Юрий Крупнов предлагает, чтобы Совет по промышленной политике поддержал эту принципиальную позицию и разработал детальный план для Правительства РФ.

"Пятилетка умной реиндустриализации включает в себя подготовку порядка сотни управленческих команд, нужно напрямую из бюджета проинвестировать под этих управленческих команды, которые создадут порядка 70 новых национальных индустрий. Все разговоры про иностранных инвесторов, разговоры о том, что придет кто-то, и правительство ему обеспечит некий льготный фарватер, эти разговоры приводят только к тому, что никто никуда не приходит. А те реальные инвесторы, как "Россельмаш" и присутствующий здесь Бабкин не могут заниматься сразу 70 отраслями. Нам нужно готовить сто новых команд и бюджетное финансирование под это заводить. Отсюда уже надо менять отношение к этим инвесторам, к инвестклимату, конечно, нужно создавать благоприятные условия, но нет тех, для кого это создавать, единичные условия", - сказал Крупнов.

Председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин после выступления Крупнова с сожалением отметил, что разногласия с правительством, которому уже представлен проект "Разумной экономической политики" в виде официального документа, возникают еще на уровне тезисов, потому Правительство не воспримет детальный план, сказал Бабкин.