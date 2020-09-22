Греф не исключил дальнейшего снижения ключевой ставки

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в России.

Напомним, на заседании совета директоров Банка России 18 сентября ключевая ставка не была изменена, хотя до этого снижалась. Сейчас она составляет 4,25%.

"Если будет продолжаться снижение ставок Банка России, мы видим потенциал еще небольшой, то туда же немножко двинутся и ставки по депозитам. Вряд ли это будет еще как-то радикально", - сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

19 июня этого года Банк России впервые за историю существования ключевой ставки (с 2013 года) снизил ее до 4,5%. В июле Центробанк снизил ключевую ставку до нового исторического минимума – 4,25%.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что главным ориентиром для решений по ставке будет удержание годовой инфляции в районе 4%.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет приниматься решение по ключевой ставке, состоится 23 октября.