22 Сентября 2020
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Политика В России Москва
сенатор Андрей Клишас (2017) | Фото:https://ru.wikipedia.org

Законопроект о Госсовете практически готов - Клишас

Законопроект, определяющий порядок формирования Госсовета и его статус, уже почти готов и в ближайшее время будет внесен в Госдуму, заявил на заседании комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству его председатель Андрей Клишас.

"Есть большой и достаточно важный закон о Госсовете. Он уже практически готов и скоро будет внесен", - цитирует ТАСС сенатора.

Также уже в ближайшие дни в Госдуму поступят на рассмотрение законопроекты в развитие изменений в Конституции. По словам Клишаса, многие из них будет вносить президент.

Сенатор отметил, что ни один из законопроектов не предусматривает переноса Единого дня голосования или изменений в порядке выборов в Госдуму. Ранее, напомним, появлялись слухи о возможном трехдневном голосовании на выборах в нижнюю палату парламента в 2021 году.

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Законопроект о Госсовете практически готов - Клишас

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Теги: госсовет, андрей клишас, поправки в конституцию, госдума



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