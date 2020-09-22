Законопроект о Госсовете практически готов - Клишас

Законопроект, определяющий порядок формирования Госсовета и его статус, уже почти готов и в ближайшее время будет внесен в Госдуму, заявил на заседании комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству его председатель Андрей Клишас.

"Есть большой и достаточно важный закон о Госсовете. Он уже практически готов и скоро будет внесен", - цитирует ТАСС сенатора.

Также уже в ближайшие дни в Госдуму поступят на рассмотрение законопроекты в развитие изменений в Конституции. По словам Клишаса, многие из них будет вносить президент.

Сенатор отметил, что ни один из законопроектов не предусматривает переноса Единого дня голосования или изменений в порядке выборов в Госдуму. Ранее, напомним, появлялись слухи о возможном трехдневном голосовании на выборах в нижнюю палату парламента в 2021 году.