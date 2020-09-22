22 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
врачи, операция, хирургия, больница, здравоохранение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Тюменские врачи удалили у женщины опухоль весом в 35 килограммов

Хирурги ОКБ №1 Тюменской области спасли женщину, удалив из ее тела гигантскую опухоль весом в 35 кг. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе официального сообщества региона. Как рассказала сама оперируемая, проблему с полнотой она заметила еще семь лет назад, однако обратиться к врачам решила, только когда даже наклониться была не в состоянии.

Из-за крупных габаритов пациентки и самой опухоли провести диагностику в полном объеме не удалось, поскольку аппарата МРТ с таким диаметром тоннеля не существует. В связи с этим источник опухоли определить не удалось, однако решение провести операцию было принято в срочном порядке.

Хирурги ОКБ №1 Вячеслав Иванов, Евгений Янин и Бахром Хашимов свыше шести часов боролись с опухолью, удаляя ее миллиметр за миллиметром. При этом врачам удалось избежать сильного кровотечения и спасти пациентку.

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Тюменские врачи удалили у женщины опухоль весом в 35 килограммов

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Теги: опухоль, хирурги, операция



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