СМИ: В Санкт-Петербурге свободными остались только 6% ковидных коек для взрослых

Власти Санкт-Петербурга снова открыли временный COVID-госпиталь на базе пансионата "Заря" (на 300 коек). Такое решение принято из-за того, что в городе свободными остались 6% коек для взрослых коронавирусных больных. Только за последние сутки с COVID-19 госпитализировано 287 горожан, передает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Олега Эргашева.

Перепрофилирование стационаров продолжится, если динамика по заболеваемости не снизится, сообщили в администрации.

Сейчас, напомним, в городе работают 12 взрослых и один детский стационар для коронавирусных больных.

Отметим, что в последние дни нарастающая динамика по заболеваемости коронавирусом фиксируется в целом по России, быстрее всего растут цифры в Москве.