Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о санкциях против Белоруссии

Министры иностранных дел стран ЕС не смогли принять решение о санкциях против Белоруссии. Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель после заседания Совета ЕС.

По его словам, в этом вопросе нет единодушия. Он будет рассматриваться на саммите ЕС, который состоится в конце недели.

"Обсуждение на саммите в четверг может быть долгим", - предполагает журналист Рикард Йозвяк.

Напомним, санкции против Белоруссии блокирует Кипр, требующий ввести санкции против Турции за бурение в территориальных водах Кипра. С этим может быть связан недавний визит на Кипр госсекретаря США Майка Помпео.

В ЕС также хотят изменить процедуру введения санкций, чтобы обойти вето Кипра. Планируется и иной способ изменить позицию Кипра - увязать вопрос о санкциях против Белоруссии с вопросом о санкциях по Ливии из-за поставок туда оружия из ряда стран. Против второго Кипр не должен возражать, а значит "списком" проголосует и за первый. Об этом пишет немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в дипломатических кругах.