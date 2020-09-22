В суд в Магнитогорске передано уголовное дело посредников, которые "отмазывали" спортсменов от службы

В прокуратуре Ленинского района Магнитогорска утвердили обвинительное заключение по уголовным делам в отношении двух граждан, которые посредничали при передаче взяток бывшему военному комиссару города. Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий), сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемые с апреля по август 2018 года действовали в отношении знакомого, который не желал призываться на военную службу и выступили посредниками при передаче взятки военкому в размере 150 тыс. рублей. Были изготовлены фиктивные медицинские свидетельства, их которых следовало наличие у призывника плоскостопия.

После выявленного преступления следственными органами был наложен арест на имущество одного из обвиняемых, под его действием оказался автомобиль "ГАЗель" стоимостью 100 тыс. рублей, уточнили в прокуратуре. Вскоре уголовное дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде Магнитогорска.

По некоторым данным, в уголовных делах фигурируют топ-менеджеры и хоккеисты хоккейного клуба "Магнитогорск", первые таким образом помогали "откосить" от службы в армии спортсменам.