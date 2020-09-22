22 Сентября 2020
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Задержание лидеров общины &quot;Церковь последнего завета&quot;. (2020) | Фото: Следственный комитет РФ

СКР показал кадры задержания лидеров секты "Церковь Последнего Завета"

Следственный комитет России показал кадры задержания лидеров религиозной организации "Церковь Последнего Завета". Чтобы забрать их из поселения в одном из поселков Курагинского района Красноярского края был организован вертолетный рейс.

Задержаны Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников. СКР в своем комментарии утверждает, что мужчины руководили сектой с 1991 года по сей день. "При этом Тороп именовал себя Сыном Божьим "Христом" под именем Виссарион", - отметили в СКР.

Следователи считают, что руководство организации "в целях извлечения дохода … привлекало денежные средства граждан, а также применяло к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью"".

Задержанием занимались сотрудники полиции и ФСБ. Сейчас в домах у последователей культа проводят обыски.

Задержанным планируется предъявить обвинение по ч. 1 ст. 239, пп. "а", "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам), и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

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СКР показал кадры задержания лидеров секты "Церковь Последнего Завета"

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Теги: задержание, секта, религиозная община, красноярский край



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