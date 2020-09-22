22 Сентября 2020
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Политика Тюменская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Районная дума: Виктор Рейн остается в кресле главы Бердюжского муниципалитета

По итогам заседания районной думы принято решение о переизбрании главы Бердюжского района Виктора Рейна, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области. В конкурсном отборе участвовали два кандидата, однако выбор депутатов пал на прежнего главу района.

Виктор Рейн родился в Абатском районе. В 1994 г. он выпустился из Ишимского государственного педагогического института с дипломом "Математика, информатика" и дополнительной специальностью "Физика", после чего работал учителем в Абатской средней школе.

В 2004 г. стал заведующим отдела культуры, молодежи и спорта администрации Абатского района и руководителем Дома культуры, после чего был приглашен в администрацию района заместителем главы администрации Абатского муниципального района по социальным вопросам. Главой Бердюжского муниципального района Виктор Рейн был назначен 11 сентября 2015 г.

Напомним, что до этого Игорь Васильев также вновь избран главой Абатского муниципального района.

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Районная дума: Виктор Рейн остается в кресле главы Бердюжского муниципалитета

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Теги: Бердюжский район, Виктор Рейн



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