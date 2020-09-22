22 Сентября 2020
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Лучшие социальные проекты (2020) | Фото: Пресс-служба РМК

РМК победила во всероссийском конкурсе социальных проектов

Русская медная компания (АО "РМК") стала победителем форума "Лучшие социальные проекты России". Победа компании присуждена в номинации "Корпоративные проекты" за реализацию ежегодного спортивного проекта для сотрудников "Кубок РМК". Экспертный совет форума признал опыт компании по проведению спортивных соревнований среди работников лучшей инициативой в своей категории.

Первый "Кубок РМК" прошел в 2014 году. Он проводится ежегодно среди сотрудников предприятий Группы РМК в регионах присутствия: в Свердловской, Челябинской, Оренбургской и Новгородской областях, а также в Казахстане. Каждый год в отборочных соревнованиях кубка участвуют около тысячи человек и ста семей. Их победители получают право бороться за победу в финале турнира. Каждый год программа соревнований обновляется и в ней появляются новые дисциплины. Основными при этом остаются командные виды спорта (волейбол и мини-футбол) и семейная эстафета. Победители и финалисты получают ценные призы.

Кубок РМК(2020)|Фото: Пресс-служба РМК

"Лучшие социальные проекты России" — ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив. Проект призван выявить и поощрить лучшие практики в области социального проектирования и благотворительности. Ежегодная организаторы собирают на одной площадке представителей бизнеса, общественных организаций и государственных структур. На конкурс в 2020 году поступило более 300 заявок от десятков крупнейших российских и международных компаний, которые активно занимаются продвижением принципов и идей социально-ответственного бизнеса.

Лучшие социальные проекты(2020)|Фото: Пресс-служба РМК

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РМК победила во всероссийском конкурсе социальных проектов

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Теги: РМК, конкурс социальных проектов



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