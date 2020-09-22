"Знак долго не простоит". Сестра Бориса Рыжего высказалась за установку мемориальной доски

Сестра Бориса Рыжего Ольга прокомментировала установку памятного знака возле дома, где поэт жил 11 лет.

В беседе с журналистом Накануне.RU родственница поблагодарила "Атомстройкомплекс" за установку стенда возле дома №44 на улице Титова, но выразила опасения, что из-за погодных условий знак долго не простоит.

"Спасибо огромное. Это первый памятный знак, который, несомненно, привлечёт к творчеству нашего поэта внимание самых широких масс. И тем обиднее, что, к сожалению, суровый уральский климат не позволит ему простоять долго и, тем более, увековечить память, как говорят СМИ... Мемориальная доска завершила бы начатое благое дело", - считает родственница известного поэта.

Напомним, что 8 сентября уральский поэт Павел Пивоваров вышел к мэрии в образе Бориса Рыжего и потребовал переименовать сквер в честь деятеля культуры. На днях глава комиссии по топонимике мэрии Екатеринбурга Сергей Каменский заявил, что поддерживает эту идею.