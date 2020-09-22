22 Сентября 2020
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Экономика В России
Алексей Кудрин, ПМЭФ-2019 (2019) | Фото: Накануне.RU

Кудрин: По меркам 2020 года прошлый год был успешным

Оценивая итоги прошлого года, глава Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что по меркам 2020 года пошлый год можно даже назвать успешным - был отмечен рост реальных доходов населения на 1%. Об этом он заявил на Комитете Госдумы по бюджету и налогам, представляя заключение на Отчет Правительства об исполнении бюджета в 2019 году.
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В целом 2019 год все же стал годом замедления, признал Кудрин. Неисполнение бюджета составило 1 трлн 121 млрд рублей. Снизилось и большинство показателей. Так, экспорт товаров сократился на 2,1% в физическом выражении и на 5,4% в стоимостном. Существенно замедлились инвестиции – с роста в 5,4% в 2018 году до 1,7%, причем без всяких эпидемий.

Федеральная адресная инвестиционная программа исполнена лишь на 77% - это самый низкий уровень исполнения за 20 лет.

Кудрин также выразил недовольство медленной распродажей госпредприятий. От приватизации было получено 11,5 млрд рублей, но только 4,2 млрд рублей - от продажи именно объектов 2019 года. Как уже сообщало Накануне.RU, он предложил распродавать еще 5-6 лет, не повышая налогов.

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Кудрин: По меркам 2020 года прошлый год был успешным

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Теги: счетная палата, Алексей Кудрин, бюджет



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