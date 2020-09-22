Екатеринбургские бизнесмены будут судиться с мэрией из-за сноса их киосков

Десятки бизнесменов, владеющие киосками в Екатеринбурге, собираются судиться с мэрией города. Предпринимателей не устроило утверждение новых правил администрации по киоскам.

По новым условиям размещения нестанционарных торговых объектов, размещение киосков должно согласовываться с районными администрациями и туда же должны поступать деньги. В связи с нововведениями, часть киосков должна быть снесена.

Как рассказала на заседании комиссии по экономическому развитию ЕГД председатель комитета по товарному рынку Наталья Фирстова, лишь 76 процентов бизнесменов заключили новые договоры.

"У нас пока 76 процентов бизнесменов заключили новые договоры. С остальными мы договариваемся и ведем работу", - призналась чиновница.

Бизнесмены опасаются, что по новым условиям с ними в любой момент могут не продлить договор.