22 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
Кипр, море, туризм (2017) | Фото: http://www.global-tur.com/

США затеяли на Кипре многоходовку против России?

8 сентября с официальным визитом на Кипре побывал глава МИД РФ Сергей Лавров, а через несколько дней в спешном порядке, без анонса и объявления причин визита, на остров одновременно прибыли госсекретарь США Майк Помпео и Александрийский патриарх Феодор. Эксперт по церковно-политическим вопросам Александр Вознесенский считает, что вокруг Кипра все события и заявления увязываются в одну цепочку, а США затеяли многоходовку против России и для усиления своего влияния в Европе.

Напомним, вскоре после визита Лаврова Кипр заявил, что будет блокировать санкции против Белоруссии до тех пор, пока ЕС не введет санкции против Турции, которая много лет назад оккупировала часть острова и собирается добывать газ в территориальных водах Кипра. Позже в ЕС заявили, что нужно обойти вето Кипра.

В ходе визита Помпео было анонсировано создание центра сухопутной, морской и портовой безопасности. Обучение в центре будет проходить в сфере обработки и хранения опасных химических и биологических материалов, обеспечения безопасности морских портов, а также кибербезопасности и пограничного контроля. В канцелярии президента Кипра сообщили, что США уже перевели первую часть суммы.

Помпео прямо заявил, что США обеспокоены заходом российских военных кораблей в кипрские порты. Вознесенский полагает, что настоящей целью этого центра будет препятствие деятельности российских кораблей. Наиболее вероятной является провокация, когда на российском корабле найдут "химическое оружие", тем более что США ранее обвиняли Россию в использовании химического оружия в Сирии.

В результате отношения Кипра с Россией будут испорчены. Это планируется закрепить и на церковном направлении. Александрийский патриарх Феодор приезжал с целью повлиять на руководство Кипрской Церкви в деле признания украинских раскольников церковью. Большинство кипрских иерархов придерживаются канонической позиции, но предстоятель архиепископ Хризостом лоялен к экуменическому патриарху Варфоломею и настроен против РПЦ. Через него и можно продавить признание раскольников без соборного решения. Такая схема была использована для "слома" предстоятеля Элладской Церкви и самого Феодора. Они признали раскольников и начали их поминать без решения Церкви (Вознесенский предполагает, что США пригрозили обнародовать какой-то компромат). В результате РПЦ разорвала евхаристическое общение с этими предстоятелями, ушедшими в раскол.

Если такую же схему удастся провернуть в отношении Кипра, то РПЦ прекратит общение и с Хризостомом, что даст возможность еще больше усилить пропаганду о "российской агрессии". Возможно, что эти две провокации планируется совершить одновременно.

Еще более масштабной задачей США может быть война между Кипром и Грецией с одной стороны и Турцией - с другой. В этом случае поставки газа в ЕС из России по "Турецкому потоку" могут быть прерваны, цены на газ взлетят, а США воспользуются ситуацией и заставят Европу покупать дорогой американский газ, подмяв европейские газовые рынки.

"Чтобы реализовать этот проект, американцы готовы пустить столько европейской крови, сколько понадобится (не жалко и не впервые)", - пишет Вознесенский.

Все это имеет предположительный характер, но срочный визит Помпео и патриарха Феодора на Кипр не мог иметь незначительную повестку.

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США затеяли на Кипре многоходовку против России?

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Теги: Кипр, США, церковь, раскол, санкции



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